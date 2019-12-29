Юлия Пересильд: «В преддверии Нового года «нервы на пределе»»

В своем микроблоге Instagram актриса Юлия Пересильд показала трогательную фотографию и призналась, что у нее в преддверии Нового года «нервы на пределе». Артистка пожелала поклонникам отличного настроения и много сил.

По словам Юлии Пересильд, до наступления 2020 года осталось всего два дня, поэтому многие люди нервничают, что ничего не успевают. Актриса отметила, что важно продержаться эти пару дней и поменьше волноваться. Она призвала не ругать всех вокруг, прощать маленькие промахи и не терять чувства юмора. Именно эти советы помогут дождаться Нового года и встретить праздник в прекрасном расположении духа. Поэтому Юлия Пересильд призвала фолловеров «держаться».

На снимке актриса запечатлена в белом элегантном платье с поясом. Образ знаменитости дополняют часы в тон и романтические локоны. Юлия Пересильд смотрит не на камеру, а вдаль мечтательным взглядом. Подписчики поздравили своего кумира с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, успехов в творчестве и огромного счастья.

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