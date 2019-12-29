Чемпионы мира по легкой атлетике потребовали от ВФЛА отчета о действиях по устранению антидопинговых нарушений

Чемпионы мира по легкой атлетике — Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медали, потребовали от Всероссийской федерации легкой атлетики разъяснений о том, что она сделала для устранения нарушений антидопинговых правил. Об этом спортсмены написали в открытом письме в ВФЛА, которое опубликовано в соцсетях спортсменов:
«Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда?».
Они также интересуются, почему не была утверждена «дорожная карта» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. С момента дедлайна прошел почти месяц.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Чемпионы мира по легкой атлетике — Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медали, потребовали от Всероссийской федерации легкой атлетики разъяснений о том, что она сделала для устранения нарушений антидопинговых правил. Об этом спортсмены написали в открытом письме в ВФЛА, которое опубликовано в соцсетях спортсменов: «Что конкретно было сделано […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника / 16 декабря
- Под Радой распылили перцовый газ, пострадал полицейский / 17 декабря
- В Кремле прокомментировали увольнение задавшей вопрос Путину журналистки / 24 декабря
- ГА ООН потребовала от США устранить визовые проблемы российских дипломатов / 19 декабря
- Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь / 22 декабря
- Студент МГУ рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его в библиотеке вуза / 26 ноября
- Лукашенко заявил о намерении РФ сильно повысить цену на газ для Белоруссии / 24 декабря
- «Да гори оно огнем! Больше раздувать не будем». В «Вечернем квартале» актер в образе Коломойского извинился перед Гонтаревой / 17 декабря