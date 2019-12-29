Чемпионы мира по легкой атлетике потребовали от ВФЛА отчета о действиях по устранению антидопинговых нарушений

29.12.2019, 18:57, Новости дня

Чемпионы мира по легкой атлетике — Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медали, потребовали от Всероссийской федерации легкой атлетики разъяснений о том, что она сделала для устранения нарушений антидопинговых правил. Об этом спортсмены написали в открытом письме в ВФЛА, которое опубликовано в соцсетях спортсменов:

«Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда?».

Они также интересуются, почему не была утверждена «дорожная карта» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. С момента дедлайна прошел почти месяц.

 



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Последнее: Чемпионы мира по легкой атлетике — Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медали, потребовали от Всероссийской федерации легкой атлетики разъяснений о том, что она сделала для устранения нарушений антидопинговых правил. Об этом спортсмены написали в открытом письме в ВФЛА, которое опубликовано в соцсетях спортсменов: «Что конкретно было сделано […]

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