В российском МИД появился департамент по информационной безопасности

В министерстве иностранных дел появился 42-й департамент, который будет заниматься работой в области международной информационной безопасности. Об этом сообщается в фейсбуке министерства.
Департамент займется разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и других преступных целях.
«Подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета», — говорится в сообщении.
В указе президента РФ Владимира Путина отмечается, что с открытием нового департамента число сотрудников центрального аппарата российского МИД увеличится с 3 358 человек до 3 391 человека.
Источник: Новая газета
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Последнее: В министерстве иностранных дел появился 42-й департамент, который будет заниматься работой в области международной информационной безопасности. Об этом сообщается в фейсбуке министерства. Департамент займется разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и других преступных целях. «Подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов […]
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