Ростелеком опроверг слухи об утечке данных пользователей портала госуслуг

Утечек персональных данных портала госуслуг не выявлено, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком» по результатам проверки сообщений СМИ.

«Инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено», – передает ТАСС сообщение Ростелекома.

Подчеркивается, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме. Данные пользователей надежно защищены, заверили в компании.

В пресс-службе добавили, что инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое функционирует автономно от портала госуслуг.

Напомним, портал госуслуг стал одним из самых востребованных онлайн-сервисов в России.

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Последнее: Утечек персональных данных портала госуслуг не выявлено, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком» по результатам проверки сообщений СМИ. «Инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено», – передает ТАСС сообщение Ростелекома. Подчеркивается, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме. Данные пользователей надежно защищены, […]