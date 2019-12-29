Мнение: Россия наконец то услышала просьбы Эстонии, Латвии, Литвы. Правда они этого не ожидали.

Большинство дотационных стран, это страны Восточной Европы, или то что раньше называлось Соц. лагерь. Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Хорватия, Болгария и другие. Для преодоления отсталости младоевропейцев была придумана некая формула, которую назвали кохезия. За этим страшным словом кроется простое понятие, мы вас содержим своими деньгами.

На тот момент когда страны Восточной Европы оттягивались под протекторат Брюсселя, одной из самых важных задач, был отрыв вышеупомянутых стран от влияния России.

Зачем это делалось? Скорей всего недальновидные политики жили понятиями прошлых отношений замешанных на том, что у кого больше стран тот и будет доминировать в мире. Версии могут быть самые разные. Это и экономическая база и военное превосходство, да и просто человеческие амбиции: «Ааа, мы победили, модель Советского Союза, нежизнеспособная»

Т.е в эйфории кажущейся победы, попытались дать простые ответы на сложные вопросы.

Это ведь только с точки зрения человеческой жизни десять лет кажутся огромным временным промежутком. А в масштабах истории, это мгновение.

Минуло совсем немного лет и что то во вселенной поменялось. То ли экономика захромала, то ли высшие силы грозно на землян посмотрели, но Евросоюз казалось бы имевший такие сумасшедшие перспективы, вдруг начал давать сбои.

По итогам двенадцатилетней политики, прости господи кохезии, можно говорить, что западноевропейская философия с треском провалилась.

Никакого экономического выравнивания между всеми странами не произошло. Разрыв судя по всему стал ещё больше. Терзают меня смутные подозрения, что единой таблетки счастья как бы и не существует.

Советский Союз попытался, к стати надо сказать что результаты были достигнуты просто ошеломляющие. Но на каком то этапе произошёл сбой и система посыпалась. Настала очередь Европы, прошло совсем немного лет и на тебе тот же самый результата. Пока ещё не явный, пока ещё люди с «хорошими лицами» открыто не признают факт провалившегося эксперимента, но негласный вопль типа: «Спасайся кто может», уже прозвучал.

Выражается он в прекращении с двадцатого года, финансирования стран-паразитов, а таковых не мало, как раз которые «бывшая Восточная Европа». Не то что бы развал произойдёт мгновенно, нет исторические события имеют некую инерцию, но тем не менее тренд уже наметился.

Особенно удивлены таким перспективам, три балтийских льва.

Как же так?

Промышленность разрушили? Разрушили. В Россию субстанцией кидались? Кидались. В ноги хозяину кланялись? Кланялись. «Так что вам ещё надо»? – с отчаянием вопрошают младореформаторы у своих метрополий, сидя на развалинах рыбной и электронной промышленности.

Последним гвоздём в крышку гроба Прибалтийских стран оказалось то, что Россия отказывается от транзита своих грузов через Прибалтийские порты.

Ведь как они нас просили об этом, как просили. И земли требовали вернуть, и какие то штрафы за оккупацию выдвигали, и НАТОвские войска у себя размещали, да мало ли что они ещё делали. И вот наконец три сестрички были услышаны. Россия отказалась от транзитирования грузов через свободолюбивые страны. В Ленинградской области были построены несколько портов, ну и плюс отключение от общей системы электроэнергии.

Знаете что после этого произошло? Удивлённые взгляды, типа: «А нас за щё»?

И потянулись в Москву караваны из представителей евроинтеграторов. Ну как караванов, так себе, небольшие группы из президентов и премьер-министров Прибалтийских стран. О чём они там с нашим президентом разговаривали мы не знаем, но догадаться можно. Скорей всего о возобновлении транзитных путей.

Только лично у меня возникает вопрос. А зачем нам это надо?

Понятно что политика вынуждает делать то, чего порой делать не хочется. Но честно говоря есть у меня опасение, что если пойдём им на встречу, то в какой то момент покажут они нам в очередной раз свою «высокоинтеллектуальную» сущность как это уже не раз бывало в истории.

Надеюсь что не только я знаю эту «великую тайну», но и те от кого зависят отношения между странами.

https://zen.yandex.ru/media/id…

Источник: Конт

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