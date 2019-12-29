Мнение: Полтора века на службе: чем были вооружены русские стрельцы



В 1550 г. царь Иван IV Грозный своим приказом учредил новую структуру – стрелецкое войско. Вместо ополченцев-пищальников впервые в отечественной истории создавалось регулярное войско, призванное вести бои при помощи холодного и огнестрельного оружия. На следующие полтора века стрельцы стали важнейшей составляющей армии. Для решения боевых задач стрельцам полагался развитый комплекс вооружения, совершенствовавшийся по мере продолжения службы.



Огненный бой

Основной задачей стрельцов, как и их предшественников пищальников, было ведение огня по войскам противника. Для решения такой задачи в разное время на вооружении стрелецкого войска состояли пищали и мушкеты разных классов и типов. По доступным историческим источникам и археологическим находкам можно наблюдать процессы развития стрелкового вооружения войска.



Стрельцы московских полков, конец XVII в. Иллюстрация из "Исторического описания одежды и вооружений российских войск" А.В. Висковатова

От предшественников стрельцы получили ручные пищали. Это было гладкоствольное дульнозарядное оружие с фитильным замком или с жагрой. Ранние пищали русских стрельцов по конструкции походили на европейские аркебузы своего времени. Именно пищаль была основным оружием стрельца. В ходе боя ратники должны были поражать противника массированным огнем. Прочее вооружение рассматривалось в качестве вспомогательного.



Огнестрельное оружие стрельцов. Иллюстрация из "Исторического описания одежды и вооружений российских войск" А.В. Висковатова

К пищали прилагались элементы снаряжения, необходимые для транспортировки боекомплекта. Стрелец через левое плечо носил перевязь-берендейку, на которой висели гнезда для пороха и пуль, а также пороховница. Все эти устройства позволяли получить приемлемый темп стрельбы из не самых совершенных дульнозарядных пищалей.

Согласно уставам, стрельцы получали порох и пули непосредственно перед походом. Оставшиеся боеприпасы после возвращения следовало сдавать, что позволяло государству сэкономить на содержании войска.

Фитильные пищали в течение длительного времени оставались главным оружием стрельцов. Однако в начале XVII в. у них появляются первые ружья с кремневым замком. Массовое внедрение такого оружия заметно затянулось. Считается, что это было связано со сложностью и высокой стоимостью ружей, а также с трудностями на этапе запуска собственного производства. Вследствие этого на вооружении имелись как импортные, так и отечественные ружья разных мастеров с отличающимися конструкциями и характеристиками.

Тем не менее, перевооружение удалось запустить и осуществить. Уже к середине XVII в. в документах фиксируется не только необходимость приобретения пороха и свинца, но и требования о поставках кремней для ружей. Впрочем, выведение из эксплуатации устаревших фитильных пищалей заметно затянулось. Подобное оружие оставалось у стрельцов едва ли не до конца XVII в.



Берендейка с гнездами и пороховницей. Иллюстрация из "Древностей Российского государства", Ф.Г. Солнцев

Во второй половине века началась новая модернизация огнестрельного оружия. За рубежом и в нашей стране стали получать распространение «винтовальные пищали» – нарезное оружие. Ориентировочно в семидесятых годах такие системы начинают поступать в стрелецкое войско и постепенно его доля растет. Однако нарезные системы отличались высокой сложностью и стоимостью, из-за чего темпы перевооружения опять оказались невысокими. Основой комплекса вооружений стрельцов еще долго оставались гладкоствольные ружья.

Любопытно, что замена и модернизация основного оружия почти не сказалась на составе снаряжения. Берендейка с гнездами и пороховницей сохранились и продолжили выполнять свои функции. Этому способствовало сохранение некоторых основных принципов работы штатного оружия.

Внедрение нарезного оружия стало последним шагом в модернизации средств «огненного боя» стрельцов. Такие системы вместе с вспомогательным вооружением использовались в течение нескольких десятилетий – вплоть до расформирования стрелецких полков. Затем они перешли к новым вооруженным формированиям русской армии.



Холодное и древковое

Основной задачей стрельцов было огневое поражение противника. Однако они сохраняли холодное и древковое оружие – в основном для самообороны в тех ситуациях, когда применение пищали невозможно или затруднено. В целом холодное оружие стрелецкого войска повторяло комплекс вооружений пехоты того времени.



Стрелец ведет огонь из пищали, опираясь на бердыш. Иллюстрация из "Стрелкового оружия" А.Б. Жука

На левом боку, на поясе стрелец носил ножны с саблей или шпагой. Стрельцы получали такое же клинковое оружие, как и другие русские ратники. За время существования стрелецкого войска на вооружении успели побывать различные конструкции сабель и шпаг с теми или иными особенностями. Во всех случаях такое оружие предназначалось для боя с приблизившимся противником. Ввиду специфики боевой работы стрельцов зачастую речь шла о самообороне.

От пехоты стрельцы получили бердыш – особую разновидность боевого топора с удлиненным лезвием и длинным древком. Бердыш выполнял две основные функции. В ближнем бою его следовало использовать штатным образом в качестве рубящего оружия. При стрельбе он становился сошкой для оружия: ложу пищали клали на обух, что упрощало наводку и стрельбу.

В течение XVII в. произошло некоторое изменение комплекса вооружений, связанное с особенностями работы стрельцов разных специальностей. Так, командиры со временем лишились огнестрельного оружия, применение которого могло быть затруднено. Их вооружение состояло только из сабли и протазана – длинного копья с особым наконечником. Знаменосцы и музыканты для самообороны имели только сабли.



Сабли русского войска, в т.ч. стрельцов. Иллюстрация из "Исторического описания одежды и вооружений российских войск" А.В. Висковатова

В начале XVII в. в стрелецком войске появляются первые подразделения пикинеров. Эти бойцы вооружались длинными пиками и шпагами. Их вооружение предназначалось для усиления обороны стрелецкого соединения и эффективной защиты от характерных угроз того времени.



Взрывное нововведение

В начале XVII в. в записях впервые встречается принципиально новое оружие для стрельцов – ручные гранатные ядра. Это были компактные и относительно легкие литые боеприпасы с пороховым наполнением и простейшим фитильным запалом. Их следовало метать в направлении противника вручную, что ограничивало дальность применения. Впрочем, поражающее действие компенсировало все недостатки.

Ручные гранатные ядра получили ограниченное распространение, но все же выпускались и распределялись между стрелецкими приказами. В разное время и в разных полках на хранении числились сотни единиц такого оружия, и при необходимости его использовали.



Эволюция оружия

Стрелецкое войско было сформировано в середине XVI в. и существовало до начала XVIII в. За полтора с лишним столетия эта составляющая армии прошла большой путь и заметным образом изменилась. Прежде всего, развивались вооружения, непосредственно используемые для решения боевых задач.



Обмундирование, вооружение и снаряжение стрельца в Государственном историческом музее. Фото: Wikimedia

Нетрудно заметить, что эволюция вооружений стрельцов основывалась на самых современных идеях и решениях. Далеко не всегда современные образцы удавалось внедрить вовремя и в желаемом количестве, но тенденция к развитию войска прослеживается довольно четко. В деле обновления материальной части стрелецкое войско активно использовало как отечественные, так и иноземные идеи и образцы.

Подобный подход позволял поддерживать высокую боеспособность войска, но имел характерные недостатки. В первую очередь, отсутствовала унификация по вооружению и боеприпасам, что приводило к определенным проблемам. Первые меры, направленные на установление единообразия, относятся только ко второй половине XVII в., однако реальный эффект в этом направлении был получен еще позже.

В начале XVIII в. стрелецкое войско ликвидировали и ему на смену пришли полки новых типов. Однако комплекс вооружения стрельцов и часть их снаряжения остались в строю. С теми или иными изменениями ружья и мушкеты, бердыши и сабли вошли в состав вооружения модернизируемых войск, где их вскоре дополнили совершенно новые образцы.

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Источник: Конт

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