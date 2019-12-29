В Йемене шесть человек погибли в результате взрыва

В Йемене в городе Аль-Далея шесть человек погибли из-за взрыва на военном параде. Об этом 29 декабря сообщает Reuters.

В результате инцидента по разным данным получили ранения от 15 до 25 человек. Ответственность на себя никто не взял.

По данным агентства, ракету выпустила иранская группа хуситов. Взрыв произошел возле гостевой платформы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Абд Раббо Мансуру Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: видео Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019 Видео: Радіо Свобода / Twitter Источник: интернет-издание «ГОРДОН»