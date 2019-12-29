Врачи назвали 4 витамина, способные тормозить процессы старения в организме человека

29.12.2019, 18:30, Разное

Врачи назвали 4 витамина, которые в действительности способны тормозить процессы старения в организме человека. Они защищают от укорочения теломер, представляющих собой фрагменты ДНК, и определяющих продолжительность жизни.
Теломеры, сосредоточенные на концах хромосом, играют решаю роль в выживании организма человека. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 100 тысяч испытуемых, у людей с короткими теломерами была на 23% выше вероятность скончаться на протяжении трех лет, чем у тех, у кого были длинные фрагменты ДНК.

Воздействовать на теломеры можно с помощью питания, обеспечив организм необходимыми микроэлементами. Например, витамин D способен повысить активность теломеразы, которая может их восстанавливать. Для того, чтобы его было достаточно в организме, нужно в рацион включить семгу, сельдь, тунец, яйца и говяжью печень. Витамины, которые входят в группу В, оказывают помощь организму в избавлении от аминокислоты, способной разрушить данный фермент. Их можно получить из зеленых овощей, мяса и субпродуктов, бобовых, яиц, орехов, круп и кисломолочных продуктов.

Витамин Е обладает уникальным свойством, так как может устранять неисправности в теломерах и тем самым их восстанавливать. Он содержится в арахисе, семенах подсолнечника, сладком красном перце, шпинате, миндале. Витамин С тормозит процесс укорочения теломер, а также представляет собой мощный антиоксидант. Он содержится в цитрусовых, клубнике, киви и листовой зелени.



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