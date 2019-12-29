Создателям сайта «Миротворец» посоветовали подлечить психику в Крыму

29.12.2019, 18:26, Новости дня

Включение пассажиров первого поезда, проехавшего по Крымскому мосту, в базу скандального украинского сайта «Миротворец» является вопиющим попранием прав человека, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет в комментарии РИА «Новости» отметил, что недавно в Белогорском районе Крыма «открыли огромный, современный психоневрологический диспансер». «Мы приглашаем создателей сайта «Миротворец» и всех, кто к нему причастен, в полном составе пройти лечение. Палат и коек хватит на всех. Уверен, им помогут и вылечат», – подчеркнул депутат.

«Сайт, занимающийся вопиющим попранием прав человека, должен быть признан террористическим, а против киевских властей, потакающим ему, – введены санкции», – добавил он.

Депутат выразил уверенность, что со временем основатели и покровители этого сайта ответят перед законом за попытку давления на граждан, в том числе других государств.

Напомним, пассажиры поездов из Петербурга и Москвы, впервые проехавшие по Крымскому мосту, попали в список «Миротворца». В том числе в базу сайта внесли корреспондента газеты ВЗГЛЯД Юрия Васильева, опубликовавшего репортаж о том, как прошли 33 часа в первом поезде из столицы РФ в Симферополь.



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