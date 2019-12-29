Анна Семенович поздравила подписчиков с Новым годом в полуобнаженном виде

Анна Семенович поздравила своих подписчиков с приближающимся Новым годом откровенным снимком. Эротический пост она обнародовала в социальной сети Instagram.

Анна Семенович оригинальным способом напомнила всем, кто следит за ее публикациями в микроблоге, что новогодние торжества совсем близко. Она поделилась «горячей» фотографией, где предстала перед публикой полностью голой, прикрыв себя коробкой от подарка. При этом на певице был колпак Деда Мороза и туфли красного цвета. Снимок выполнен в стилистике праздничной открытки, что оценили ее поклонники.

Звезда пребывает в хорошем настроении от предстоящего Нового года и намерена приобрести подарки для родных и близких. Анна Семенович поинтересовалась у своих подписчиц, что можно преподнести в дар своему возлюбленному, но некоторые фанаты просто посоветовали при выборе сувениров учитывать увлечения избранника.

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Последнее: видео Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019 Видео: Радіо Свобода / Twitter Источник: интернет-издание «ГОРДОН»