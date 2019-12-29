Lincoln продемонстрировал революционный концепт Perceiver для любителей скорости

Концепт-кар Lincoln Perceiver, выделяющийся своим внешним видом, был высоко оценен экспертами. По их словам, в ближайшие годы автомобили станут более автономными, что избавит водителя от ответственности за управление.

Нынешняя автомобильная индустрия постепенно движется именно в сторону высокой автономности. Впрочем, быстрая езда также высоко котируется: именно эти две вещи учли разработчики Lincoln во время создания собственного концепта. Помимо хорошей аэродинамики стоит выделить и удивительную быстроту. Что касается внешнего вида новинки, то она тоже отличается от многих машин, представленных на рынке на данный момент. Разработчики намеренно полностью скрыли передние колёса под острым кузовом

Благодаря внедренному автопилоту, в салоне больше нет руля и педалей. Пассажирам открывается хороший обзор из лобового стекла. Сведения о динамических характеристиках автомобиля пока не предоставлено.

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