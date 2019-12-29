В США пять человек погибли в результате авиакатастрофы

29.12.2019, 18:06, Новости дня

В американском штате Луизиана 28 декабря разбился самолет Piper PA-31T. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает CNN.

Среди погибших был 15-летний подросток. Шестой пассажир выжил в катастрофе, но находится в критическом состоянии. Еще три человека на земле получили ранения в результате авиакатастрофы. Двое из них пострадали из-за вдыхания дыма и уже чувствуют себя хорошо.

Авиакатастрофа произошла возле регионального аэропорта «Лафайет». Самолет направлялся в Атланту.

Еще четыре человека пострадали во время крушения небольшого самолета в штате Северная Каролина. Летательное средство упало на стоянку напротив аэропорта «Эшвилл» во время взлета.

Еще одна авиакатастрофа произошла в Лонг-Айленде. В ней пострадал только пилот самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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