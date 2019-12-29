В США пять человек погибли в результате авиакатастрофы

В американском штате Луизиана 28 декабря разбился самолет Piper PA-31T. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает CNN.
Среди погибших был 15-летний подросток. Шестой пассажир выжил в катастрофе, но находится в критическом состоянии. Еще три человека на земле получили ранения в результате авиакатастрофы. Двое из них пострадали из-за вдыхания дыма и уже чувствуют себя хорошо.
Авиакатастрофа произошла возле регионального аэропорта «Лафайет». Самолет направлялся в Атланту.
Еще четыре человека пострадали во время крушения небольшого самолета в штате Северная Каролина. Летательное средство упало на стоянку напротив аэропорта «Эшвилл» во время взлета.
Еще одна авиакатастрофа произошла в Лонг-Айленде. В ней пострадал только пилот самолета.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Двое блогеров и внештатных корреспондентов украинской редакции Радио Свобода Станислав Асеев и Олег Галазюк оказались среди людей, которые были освобождены в рамках большого обмена пленными между Киевом и пророссийскими сепаратистами. Об этом сообщает само Радио Свобода – журналисты опознали своих коллег на кадрах с обмена пленными на КПП «Майорское». Их имена также значатся в списке СБУ, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты сравнили траты россиян и европейцев на питание / 16 декабря
- Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие / 26 ноября
- В ОБСЕ отреагировали на результаты расследования дела об убийстве Шеремета / 13 декабря
- На Марсовом поле забросали снегом Вечный огонь / 4 декабря
- Пионтковский: К теме вмешательства Украины в выборы в США вернутся разве что сумасшедшие, вроде Трампа. Всерьез это уже не воспринимается / 4 декабря
- Нет причин менять режим санкций ЕС в отношении России – Маас / 9 декабря
- Достигнут серьезный прогресс / 9 декабря
- «Суперджет» выкатился за пределы полосы в Шереметьево / 27 декабря