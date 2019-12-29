Меркель в разговоре с Путиным подтвердила поддержку «Северному потоку – 2»

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре в воскресенье дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщили в Кремле.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня (в воскресенье, 29 декабря, – прим. ВЗГЛЯД) в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Меркель обсуждали сотрудничество в газовой сфере. «Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток – 2». Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», – сообщили в Кремле.

Также лидеры обсудили ситуацию в Ливии, подчеркнув целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса в этой стране. Затрагивалась тема сирийского урегулирования.

«Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах», – говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Согласно последним данным, Киев передал Донецку и Луганску 124 человека, а ДНР и ЛНР передали украинской стороне 76 человек. Среди участников обмена были российские граждане, а также освобожденный Украиной бразилец, пожелавший переехать в Россию. Кроме того, Киев передал ДНР и ЛНР бывших бойцов «Беркута».





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