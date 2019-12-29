Ученые решили удивить мир в 2020 году “захватом Марса” и другими открытиями

Ученые перед наступлением 2020 года составили списки целей, которые нужно будет воплотить в жизнь. Они решили удивить мир “захватом Марса” и другими открытиями.

NASA отправит на планету Mars 2020, чтобы исследовать образцы грунта, а РФ — «Розалинд Франклин». Китайцы тоже подключились к освоению Марса с помощью системы Huoxing-1, которая доставит сюда марсоход. После сенсационного снимка черной дыры астрономы решили не останавливаться на достигнутом результате и получить новые сюжеты, сделанные телескопом Event Horizon.

ЦЕРН мечтает построить новый мега-коллайдер, который будет в 6 раз мощнее своего предшественника. Биологи смогут испечь синтетический аналог хлеба после завершения работы над изменениями ДНК в хромосомах дрожжей. Также актуальным останется вопрос, касающийся защиты Земли от глобального потепления, а индийские исследователи завершат исследования, чтобы остановить распространение лихорадки Денге. Toyota готовится к презентации новинки, работающей на твердотельном литий-ионном аккумуляторе. Эта разработка может полностью изменить тенденции авторынка.

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Последнее: Ученые перед наступлением 2020 года составили списки целей, которые нужно будет воплотить в жизнь. Они решили удивить мир “захватом Марса” и другими открытиями. NASA отправит на планету Mars 2020, чтобы исследовать образцы грунта, а РФ — «Розалинд Франклин». Китайцы тоже подключились к освоению Марса с помощью системы Huoxing-1, которая доставит сюда марсоход. После сенсационного снимка […]