Кети Топурия в провокационном платье показала украшенный дом перед новогодними праздниками

29.12.2019, 18:04, Разное

Кети Топурия уже готова к новогодним праздникам. Певица показала поклонникам в Instagram украшенный дом, а также порадовала публику провокационным выбором платья.
Брюнетка решила, что не справиться одна, поэтому обратилась за помощью к профессионалам, которые преобразили ее жилье. Панорамные окна декораторы украсили еловыми ветками с элегантными шарами, а на столе разложили красивые подсвечники под старину. Там же позировала и Кети Топурия, встав вполоборота к камере. На снимке артистка запечатлена в шелковом платье на бретелях, которое оголило спину. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру бывшей возлюбленной рэпера Гуфа.

Фанаты оценили образ кумира положительными комментариями под новогодним постом. Многим понравился украшенный дом знаменитости. «Какая красота», «Невероятная!», «Офигенные окна», — отмечали подписчики.



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