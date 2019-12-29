Наталья Чистякова-Ионова спровоцировала слухи о беременности новогодним фото

Певица порадовала фанатов в Instagram новогодним фото возле наряженной ёлки. Таким образом Наталья Чистякова-Ионова спровоцировала слухи о третьей беременности.

Данную новость рассказал целый ряд развлекательных каналов, из-за чего публика начинает верить в интересное положение Глюкозы. В качестве доказательств предоставлены общедоступные сведения, размещенные как на официальной странице Натальи Чистяковой-Ионовой, так и на популярной Youtube-платформе. Стоит обратить внимание на несколько последних постов знаменитости, содержащих различные сюжеты. На них поклонники заметили округленный живот артистки.

Что касается второго доказательства, в интернете доступно видео, на котором запечатлена исполнительница и ее коллега по музыкальной сцене Кети Топурия. Посмотревшие ролик пользователи Сети отметили, что солистка группы «А-Студио», несмотря на подтвержденную беременность, имеет идеальную талию. Тем временем у Глюкозы живот вырос, как заявила публика, однако она отрицает слухи о скором рождении третьего малыша.

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