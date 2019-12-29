Водонаева ответила на критику призыва «не рожать рабов»

Телеведущая и модель Алена Водонаева прокомментировала заявление актера Ивана Охлобыстина, предложившего телеканалам оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью».

Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает «живущие в нищете» семьи, и призвавшей россиян «не рожать рабов».

Водонаева в своем Instagram заявила, что Охлобыстин удивил ее больше всех из тех, кто последние три дня ее «публично ненавидит».

«Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь? Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла», – сообщила телеведущая.

Напомнив о том, что Охлобыстин является многодетным отцом, она заявила, что некоторым «надо предохраняться с особой внимательностью». «А для тупых и безответственных всегда должна быть открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога», – добавила Водонаева, порекомендовав «пользоваться мозгом по его прямому назначению».

Ранее политолог Анна Федорова раскритиковала Водонаеву за презрение к многодетным семьям.





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Последнее: Телеведущая и модель Алена Водонаева прокомментировала заявление актера Ивана Охлобыстина, предложившего телеканалам оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью». Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает «живущие в нищете» семьи, и призвавшей россиян «не рожать рабов». Водонаева в своем Instagram заявила, что Охлобыстин удивил ее больше всех из тех, кто последние три […]