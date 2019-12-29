Хуситы обстреляли парад сепаратистов на юге Йемена, погибли 9 человек

29.12.2019, 17:57, Новости дня

По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате ракетного обстрела военного парада в городе Эд-Далиа на юге Йемена, сообщает телеканал Al Arabiya.

Военный парад проводили представители Южного переходного совета, который выступает за восстановление независимости существовавшего в 1967–1990 годах Южного Йемена.

После нападения недалеко от места происшествия были арестованы трое хуситов.

Среди погибших — шесть военных и три ребенка. Контролирующие город силы заявили, что обстрел осуществили члены движения «Ансар Аллах» (хуситы).



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Последнее: По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате ракетного обстрела военного парада в городе Эд-Далиа на юге Йемена, сообщает телеканал Al Arabiya. Военный парад проводили представители Южного переходного совета, который выступает за восстановление независимости существовавшего в 1967–1990 годах Южного Йемена. После нападения недалеко от места происшествия были арестованы трое хуситов. Среди погибших […]

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