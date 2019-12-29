Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена – Сивохо

29 декабря в рамках обмена с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса Украина забрала 76 человек, выдала – 127. Об этом в комментарии «Громадському» рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

«Отдали 127, забрали 76. Договорились о [возвращении в Украину] 80, но четыре человека остались из-за семьи, они освобождены», – сказал Сивохо.

Он отметил, что Украина была готова отдать в «ЛДНР» 141 человека, но 14 отказались. В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что точные данные по количеству переданных и лиц, отказавшихся ехать в ОРДЛО в рамках обмена уточняются и будут названы позже.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5

— hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Боевики «ЛНР» передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева сообщала, что боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек, а «забрали 63 человека». «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила сегодня, что украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики «ДНР» и «ЛНР» освободили 52 украинца.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 29 декабря в рамках обмена с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса Украина забрала 76 человек, выдала – 127. Об этом в комментарии «Громадському» рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. «Отдали 127, забрали 76. Договорились о [возвращении в Украину] 80, но четыре человека остались из-за семьи, они освобождены», […]