Посольство США об обмене: Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне украинских партнеров

29.12.2019, 17:42, Новости дня

Американское посольство в Украине стоит на стороне украинских партнеров в вопросе обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму», – сказано в сообщении.

Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Pühapäev, 29. detsember 2019

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Американское посольство в Украине стоит на стороне украинских партнеров в вопросе обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба посольства США в Украине. «Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины […]

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