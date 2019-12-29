США оценили обмен пленными в Донбассе

Американское посольство в Киеве приветствовало обмен пленными между Украиной и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

В заявлении диппредставительства США на Украине в Twitter напоминается, что освобождение пленных было согласовано на саммите в «нормандском формате» 9 декабря.

Обмен пленными поприветствовали также Франция и Германия, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Согласно последним данным, Киев передал Донецку и Луганску 124 человека, а ДНР и ЛНР передали украинской стороне 76 человек. Среди участников обмена были российские граждане, а также освобожденный Украиной бразилец, пожелавший переехать в Россию. Кроме того, Киев передал ДНР и ЛНР бывших бойцов «Беркута».





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Последнее: Американское посольство в Киеве приветствовало обмен пленными между Украиной и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В заявлении диппредставительства США на Украине в Twitter напоминается, что освобождение пленных было согласовано на саммите в «нормандском формате» 9 декабря. Обмен пленными поприветствовали также Франция и Германия, передает РИА «Новости». В воскресенье в Донбассе прошел первый за два […]