США оценили обмен пленными в Донбассе

29.12.2019, 17:37, Новости дня

Американское посольство в Киеве приветствовало обмен пленными между Украиной и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

В заявлении диппредставительства США на Украине в Twitter напоминается, что освобождение пленных было согласовано на саммите в «нормандском формате» 9 декабря.

Обмен пленными поприветствовали также Франция и Германия, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Согласно последним данным, Киев передал Донецку и Луганску 124 человека, а ДНР и ЛНР передали украинской стороне 76 человек. Среди участников обмена были российские граждане, а также освобожденный Украиной бразилец, пожелавший переехать в Россию. Кроме того, Киев передал ДНР и ЛНР бывших бойцов «Беркута».



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Последнее: Американское посольство в Киеве приветствовало обмен пленными между Украиной и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В заявлении диппредставительства США на Украине в Twitter напоминается, что освобождение пленных было согласовано на саммите в «нормандском формате» 9 декабря. Обмен пленными поприветствовали также Франция и Германия, передает РИА «Новости». В воскресенье в Донбассе прошел первый за два […]

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