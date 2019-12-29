Ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах героев Небесной Сотни – заявление активистов

Освобождение экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел «Беркут», обвиняемых в расстрелах протестующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года в условиях давления на суд является угрозой для системы правосудия в Украине. Об этом говорится в заявлении ряда общественных организаций, опубликованном 29 декабря на сайте правозащитной организации Transparency International Ukraine.

Активисты заявили, что власти приняли политическое решение об обмене экс-беркутовцев на украинских заложников, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях, и в такой ситуации нет единого очевидно правильного выбора, но решение «подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев».

В заявлении говорится, что в таких ситуациях арбитром в обществе должны быть прокуратура и суд.

«К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах героев Небесной Сотни. Внезапная замена прокуроров по делу и очевидное давление на суд с целью изменения мер обвиняемым экс-беркутовцам и освобождение последних для обмена является огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права», – заявили активисты.

Они отметили, что подсудимые находились под стражей и это обосновывается обстоятельствами уголовного производства и уже продемонстрированными доказательствами.

«Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу тa вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер пресечения с целью освобождения эксберкутовцев из-под стражи. Мы уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и прежде всего – к последним попыткам реформировать как прокуратуру, так и судебную систему. Ведь любые попытки очистки прокуратуры и судов теряют свою целесообразность, когда сталкиваются с политическим «ручным» управлением со стороны власти вопреки требованиям закона. Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора», – говорится в заявлении.

Активисты потребовали от властей найти способ решения ситуации, который был бы правовым и вызывающим доверие у граждан, а также обеспечить независимость судов и прокуратуры.

Под заявлением подписались «Центр противодействия коррупции», Transparency International Ukraine, «Автомайдан», StateWatch, движение «Чесно» и ряд других организаций.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» отпустили под личное обязательство.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

Под Лукьяновским СИЗО, где удерживались трое остальных экс-беркутовцев, вечером 28 декабря началась акция протеста. Организаторы решили ее завершить 29 декабря, так как цель, по их словам, не была достигнута. Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ «Майорское», где проходит обмен удерживаемыми лицами

В рамках обмена Украине передали 76 человек, сообщил Офис президента.

Представители боевиков «ДНР» заявляли, что Украина передала им 60 человек, а террористы «ЛНР» говорили, что забрали 63 граждан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Освобождение экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел «Беркут», обвиняемых в расстрелах протестующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года в условиях давления на суд является угрозой для системы правосудия в Украине. Об этом говорится в заявлении ряда общественных организаций, опубликованном 29 декабря на сайте правозащитной организации Transparency International Ukraine. Активисты заявили, что власти приняли […]