Microsoft разрешит просматривать фотографии с Android-смартфонов в Windows 10

В Windows 10 появилось приложение Your Phone вместе с масштабным осенним обновлением. Благодаря нему в операционной системе можно будет смотреть снимки с Android-смартфонов.
Компания Microsoft продолжает улучшать десятую версию Windows. Недавно ее сотрудники выпустили программу Your Phone, которая упрощает взаимосвязь между гаджетами на Android и компьютером с упомянутой выше «операционкой». Вскоре пользователи смогут оценить еще одну опцию от корпорации: возможность просматривать кадры, сделанные на смартфон. Для этого придется для начала связать ПК и мобильный аппарат, применяя при этом учетную запись Microsoft.
Таким образом американский IT-гигант делает все, чтобы добиться слияния двух операционных систем в одно целое, как прежде поступила Apple. Сейчас существенного прогресса в данном направлении не замечается, но юзеры могут звонить и отвечать с компьютера на телефонные звонки.
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