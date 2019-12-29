Освобожденный Киевом в рамках обмена бразилец захотел в Россию

29.12.2019, 17:26, Новости дня

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, освобожденный украинской стороной в рамках обмена с провозглашенными республиками Донбасса и воевавший на стороне ДНР, сообщил, что теперь собирается уехать в Россию.

О планах бразильца информирует «Громадське радіо» со ссылкой на собственные источники.

По данным радиостанции, сначала планировалось, что после обмена Лусварги отправится в аэропорт «Борисполь», а оттуда – в Бразилию, однако тот отказался. Теперь он собирается поехать в Луганск, а затем – в Россию.

Ранее в воскресенье представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинская сторона в рамках обмена передала Луганску нескольких добровольцев из России, а также гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.

Между тем количество удерживаемых лиц, которые в воскресенье в процессе обмена получили от Украины республики Донбасса достигло 124 человек, передает ТАСС.

В свою очередь пресс-служба офиса президента Украины подтвердила, что из республик Донбасса Киеву передано 76 человек: 25 человек прибыли из ЛНР, 51 – из ДНР.

В настоящий момент формула обмена составляет «124 на 76».



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Последнее: Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, освобожденный украинской стороной в рамках обмена с провозглашенными республиками Донбасса и воевавший на стороне ДНР, сообщил, что теперь собирается уехать в Россию. О планах бразильца информирует «Громадське радіо» со ссылкой на собственные источники. По данным радиостанции, сначала планировалось, что после обмена Лусварги отправится в аэропорт «Борисполь», а оттуда – в Бразилию, […]

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