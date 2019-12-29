Путин рассказал, как удалось после ряда неудач построить Крымский мост

Недавно состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Крымского моста. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как удалось построить объект после целого ряда неудач.

Глава Российской Федерации накануне дал интервью ведущим программы «Москва. Кремль. Путин». Как заявил Путин, переправа через воды Керченского пролива, если его правильно и своевременно обслуживать, сможет простоять века. Причем это – не субъективное мнение лидера страны, а объективная оценка специалистов, подчеркнул президент. Своевременный ремонт и качественный сервис моста продлят срок его эксплуатации на столетия, уверен Владимир Путин.

Возведен же объект был благодаря самым прогрессивным технологиям, как известно, все предыдущие попытки постройки времен существования Советского Союза были безуспешными. Из-за этого и современное возведение моста многими воспринималось скептически. Однако, как пояснил президент, в прежние времена, когда предпринимались попытки соединить берега переправой, не было и ныне существующих технологий, методик и материалов.

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над постройкой и запуском движения по Крымскому мосту. Он также отметил, что в глазах строителей переправы он увидел действительно восторг и чувство удовлетворения проделанной работой. Запуск первого пассажирского поезда № 7/8 «Таврия» состоялся на днях, 24 декабря. В нем по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь отправились первые жд-пассажиры с материка на территорию полуострова. В церемонии открытия движения по железной дороге через мост участие принимал и сам президент.

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Последнее: Недавно состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Крымского моста. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как удалось построить объект после целого ряда неудач. Глава Российской Федерации накануне дал интервью ведущим программы «Москва. Кремль. Путин». Как заявил Путин, переправа через воды Керченского пролива, если его правильно и своевременно обслуживать, сможет простоять века. Причем это – не субъективное мнение […]