Настя Каменских восхитила поклонников «Х-Фактора» дерзким комбинезоном

Для появления в финале «Х-Фактора» Настя Каменских выбрала весьма эффектный образ. Певица в дерзком комбинезоне восхитила поклонников шоу.

Супруга Алексея Потапенка решила похвастаться перед фанатами стильным нарядом, взобравшись на стол и приняв откровенную позу. Каменских предпочла для последнего выпуска передачи комбинезон цвета металлик, подчеркнувший ее фигуру. Волосы артистка оставила распущенными, а макияж предпочла с акцентом на глаза. Ну руках у знаменитости были различные рисунки, которые ей перед началом шоу нанесла Ольга Полякова, также являющаяся членом жюри «Х-Фактора».

Поклонники пришли в восторг от дерзкого образа избранницы рэпера. В комментариях под публикацией многие засыпали звезду приятными комплиментами. «Покажи им, детка», «Классный комбез», «Очень идет такая стрижка», — отмечали фолловеры. К слову, победительницей проекта стала 17-летняя Элина Иващенко. Ранее девушка принимала участие в детской версии «Голоса», а также в передаче «Черноморские игры».

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