Верка Сердючка собралась участвовать на «Евровидении»

29.12.2019, 17:18, Разное

По мнению эксперта, композиция в исполнении Верки Сердючки «Make It Rain Champagne» имеет все шансы на победу на «Евровидении-2020». Он утверждает, что это реальный еврохит.

Хотя, насколько я понимаю, Украина как обычно проведет отбор, а сам Андрей Данилко будет в его жюри. Это делает мизерными его шансы на участие в Евровидении. Я далек от мысли, что повторится ситуация прошлого года, когда после того, как Maruv совершила демарш, от Украины оказалось вообще некому ехать на этот конкурс. А что касается Крыма, то Андрей Данилко классно троллит аудиторию. Его слова про бесконечные вопросы на Украине про принадлежность полуострова дословно можно перевести так: «Пока вы тут играете в политику я снова поеду на Евровидение и просто зажгу там». Ну а чей Крым жители полуострова давно уже сказали. Только слушать их на Украине никто не хочет. Украинским политикам плевать на их мнение. Их только земля интересует. А это путь в никуда», – высказался Манукян.

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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 27 Дек 2019 в 7:04 PST

Напомним, в прошлом году никто не представлял Украину на «Евровидении». Певице Maruv предложили это сделать, но та отказалась. Артистка не захотела подписывать контракт, запрещающий выступать в России. 



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Последнее: По мнению эксперта, композиция в исполнении Верки Сердючки «Make It Rain Champagne» имеет все шансы на победу на «Евровидении-2020». Он утверждает, что это реальный еврохит. Хотя, насколько я понимаю, Украина как обычно проведет отбор, а сам Андрей Данилко будет в его жюри. Это делает мизерными его шансы на участие в Евровидении. Я далек от мысли, […]

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