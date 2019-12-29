Украинский журналист Асеев освобожден

Украинский журналист Станислав Асеев на свободе, его передали украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе! Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 года требовал освобождения нашего коллеги из плена. Европейская и Международная федерации журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня день, когда наши мечты становятся реальностью», – написал Томиленко.

Он поздравил Асеева со свободой и опубликовал его фото среди других освобожденных украинцев.

«Поздравляем с сегодняшним днем и всю команду «Радіо Свобода Україна». Именно вы ежедневно были на передовой освобождения Станислава из плена в Донецке», – добавил Томиленко.

Нарешті!!!!!! Український журналіст Станіслав Асєєв на волі!!!!Національна спілка журналістів України від червня 2017… Posted by Sergiy Tomilenko on Pühapäev, 29. detsember 2019

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за шпионаж. 22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДЛО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с «приговором» украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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