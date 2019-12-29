Мнение: От меня просили пруф о том, что Шулявский мост после открытия стоит на хлипких временных подпорках

В теме «Дерзкий контрответ из Киева на Крымский мост», с меня, несмотря на наличие фотографий от 26 декабря, что открытый мост стоит на хлипких временных подпорках (и более того, некоторые из опор заливали всего за сутки до открытия движения через мост) истребовали пруф.

Пожалуйста. Вот совсем свежие фотографии моста стоимостью ₴1 млрд., которые выложил не «агент Путина», а участник «Добровольчего Батальйона ОУН» Богдан Тицький.

За миллиард это даже «неплохой ремонт».

Как говорится, СЛИВ ЗАСЧИТАН

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Источник: Конт

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Последнее: В теме «Дерзкий контрответ из Киева на Крымский мост», с меня, несмотря на наличие фотографий от 26 декабря, что открытый мост стоит на хлипких временных подпорках (и более того, некоторые из опор заливали всего за сутки до открытия движения через мост) истребовали пруф. Пожалуйста. Вот совсем свежие фотографии моста стоимостью ₴1 млрд., которые выложил не […]