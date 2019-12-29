Мнение: Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики

Луганск передал 25 человек — представитель ЛНР Кобцева.

На фото 85-летний Мехти Логунов, которого Украина обвинила в госизмене и приговорила к 15 годам заключения. Железный!





То, что прямо сейчас происходит в ДНР и ЛНР, вот этот вот обмен, это и есть самая важная новость сегодняшнего дня. А не писк Навального по поводу снега в Москве, и не придурок Шаветдинов в армии.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В теме «Дерзкий контрответ из Киева на Крымский мост», с меня, несмотря на наличие фотографий от 26 декабря, что открытый мост стоит на хлипких временных подпорках (и более того, некоторые из опор заливали всего за сутки до открытия движения через мост) истребовали пруф. Пожалуйста. Вот совсем свежие фотографии моста стоимостью ₴1 млрд., которые выложил не […]