Мнение: Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики

29.12.2019, 17:15, Разное

Луганск передал 25 человек — представитель ЛНР Кобцева.

На фото 85-летний Мехти Логунов, которого Украина обвинила в госизмене и приговорила к 15 годам заключения. Железный!

 

То, что прямо сейчас происходит в ДНР и ЛНР, вот этот вот обмен, это и есть самая важная новость сегодняшнего дня. А не писк Навального по поводу снега в Москве, и не придурок Шаветдинов в армии. 

Источник: Конт



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