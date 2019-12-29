Мнение: Российские поставки в Китай, Сирию и Италию

1. На фоне роста цен в четвёртом квартале, Россия находится в двух шагах от того, чтобы стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В отличие от двух наших главных конкурентов, Ирака и Саудовской Аравии мы не сокращаем поставки Китай, а наоборот, наращиваем их. Совсем грустно обстоят дела у США:

https://riafan.ru/1237311-eksport-nefti-iz-rossii-v-kitai-dostig-rekordnogo-urovnya

Экспорт нефти из России в Китай достиг в ноябре рекордного уровня — Пекин увеличил закупки до 7,64 миллиона тонн, что практически на 9,6% выше показателей октября. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные китайской таможни.

В прошлом месяце Саудовская Аравия снизила поставки нефти в Китай до 8,21 миллионов тонн с 8,41 миллионов тонн в октябре. Экспорт из Ирака увеличился до 5,8 миллиона тонн. <…>

Экспорт из Соединенных Штатов упал в практически 3,5 раза — до 257,2 тысяч тонн нефти с 908,4 тысяч тонн в октябре.

Накануне в Министерстве энергетики завили, что Россия может выйти из сделки ОПЕК+ по совместному с Саудовской Аравией и другими нефтепроизводителями регулированию цен на нефть:

https://rg.ru/2019/12/27/novak-nuzhno-postepenno-prinimat-reshenie-o-vyhode-iz-sdelki-opek.html

Вероятно, наши чиновники выдают такие новости, чтобы России было удобнее торговаться с другими участниками ОПЕК+, и чтобы Россия могла получить в итоге более высокие квоты по производству нефти. Теперь мы можем ссылаться на укрепление наших позиций на рынке Китая, которое делает выход из сделки сравнительно лёгким для России: мы ближе к Китаю, чем Саудовская Аравия, у нас есть прямые нефтепроводы в Китай (а теперь ещё и газопроводы), и завоевание этого рынка не менее важно для нас, чем поддержка высоких цен на нефть.

2. В Сирию Россия поставляет не только оружие, но и специалистов. В том числе геологов — нефтяников и газовиков, которые будут искать месторождения на сирийском шельфе. Обмыть сапоги в тёплом Средиземном море ничуть не хуже, чем в Индийском океане. Особенно с мирными, сулящими обоюдную выгоду целями:

https://lenta.ru/news/2019/12/25/neft/

Сирия совместно с Россией начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник сирийского лидера Бусейна Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen. <…>

По словам Шаабан, власти Сирии несколько лет назад начали подготовку данного процесса. Она не уточнила названия российских компаний, которые ведут работы по геологоразведке нефти и газа. <…>

В 2013 году Сирия и российско-белорусская компания «Союзнефтегаз» подписали соглашение о разведке нефти на шельфе страны. На тот момент на шельфе Восточного Средиземноморья было обнаружено сразу несколько крупных месторождений нефти и газа. Так, у берегов Израиля были найдены месторождения «Левиафан» и «Тамар». В общей сложности запасы региона оценивались в два триллиона кубометров.

Примечательно, что подготовка к разведке сирийского шельфа россиянами началась годы назад, но всё это время нам ставили палки в колёса. Теперь ситуация наконец-то изменилась.

Одновременно Сирия готовится подать иск против США за незаконную добычу нефти на своей территории:

https://lenta.ru/news/2019/12/26/oil_sud/

3. Италия славится своей развитой промышленностью — достаточно вспомнить завод АвтоВАЗ, который СССР закупил в 1966 году именно в Италии, взяв у буржуев кредит в треть миллиарда тогдашних ещё долларов. Тем любопытнее наблюдать, как теперь уже российские заводы поставляют своё оборудование в Италию:

https://stalogistic.com/news/detail/?ID=647

https://www.facebook.com/STALOGISTIC/posts/3540064606018797

Специалисты департамента негабаритных проектных перевозок STALOGISTIC завершили один из крупнейших проектов уходящего года по доставке негабаритного оборудования.

Горячештамповочный пресс весом 610 тонн под чутким руководством коллег успешно проделал путь из Воронежа в Италию (Ногара).

Источник: Место для дискуссий

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