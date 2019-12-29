Украинский журналист объяснил решение Киева отпустить «беркутовцев»

Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва назвал очень позитивным событием обмен удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Это всегда правильно, когда люди выходят на волю и Новый год будут встречать не в камере, а с родными. Особенно, когда их вину шесть лет никто не мог доказать. Как в случае с беркутовцами», – написал он в своем Facebook.

Гужва напомнил, что Луганск и Донецк уже давно требовали от Киева сделать «беркутовцев» участниками обмена пленными. Украина согласилась на это сейчас, потому что для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского процесс над бывшими бойцами «Беркута» «не нес никакого политического профита, зато нес очевидные риски», уверен он.

Украинский журналист отметил, что многие его соотечественники не верят версии следствия о том, что убийства на Майдане якобы совершались «Беркутом». «Для многих «Беркут» до сих пор – это люди, стоявшие на страже порядка и которых потом предали, обвинив в преступлении, которое они не совершали. И так думают многие из избирателей Зеленского», – отметил Гужва.

По его словам, в случае обвинительного приговора «беркутовцам» украинцы в очередной раз задумались бы над тем, отличается ли Зеленский от своего предшественника Петра Порошенко. В то же время такой приговор не принес бы Зеленскому любви со стороны украинских националистов, убежден журналист.

«Многие считали обвинение полностью сфальсифицированным. Но вести дело к оправданию Зе-команде было страшно – обвинят же в «зраде» (предательстве – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснил Гужва.

В этом случае обмен стал Зеленского удобным выходом из политической проблемы, заключил он.

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В воскресенье днем стало известно, что пятеро бывших бойцов «Беркута» находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена. Узнав об этом, украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной.





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