Автоэкперты выяснили, какие модели транспорта выбирают жители РФ с разными именами

Автоэкперты выяснили, какие модели транспорта выбирали люди с определенными именами. В основном, те или иные потребители покупали иностранные новинки.
Так, автомобили, созданные компаниями Hyundai и KIA, чаще всего приобретали Татьяны, Сергеи, Александры, Анны, Алексеи. Нравятся им также и Skoda и BMW. В уходящем году новые модели в большинстве случаев покупали Александры, на них пришлось 8% покупок. Далее идут Сергеи 7%. У представительниц слабого пола машинами чаще обзаводились Елены, но их показатель всего 0,7%.
Немалая привязанность замечена у хозяев land Rover, где Русланы и Владимиры заняли 35% от общей численности объем реализации. В 20% случаев автомобили LADA приобретают Дмитрии и все те же Александры, а Андреям и Сергеям по душе продукция французского производителя Renault.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В американском штате Луизиана 28 декабря разбился самолет Piper PA-31T. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает CNN. Среди погибших был 15-летний подросток. Шестой пассажир выжил в катастрофе, но находится в критическом состоянии. Еще три человека на земле получили ранения в результате авиакатастрофы. Двое из них пострадали из-за вдыхания дыма и уже чувствуют себя […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Германии / 12 декабря
- Российская пианистка погибла в Венгрии во время приема душа в отеле / 24 декабря
- Боевые лазеры «Пересвет» приступили к защите ракетных комплексов / 18 декабря
- Ким Чен Ын на белом коне проехал по местам боевой славы / 4 декабря
- Суд в Киеве освободил под личное обязательство экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих на Майдане / 28 декабря
- Сборная Украины по футболу получит рекордные премиальные за выход на Евро 2020 – Павелко / 25 декабря
- На Украине собрались узаконить двойное гражданство / 16 декабря
- Участницу протестов в Шиесе оштрафовали за то, что во время митинга она включила гимн России / 26 ноября