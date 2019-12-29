Автоэкперты выяснили, какие модели транспорта выбирают жители РФ с разными именами

Автоэкперты выяснили, какие модели транспорта выбирали люди с определенными именами. В основном, те или иные потребители покупали иностранные новинки.

Так, автомобили, созданные компаниями Hyundai и KIA, чаще всего приобретали Татьяны, Сергеи, Александры, Анны, Алексеи. Нравятся им также и Skoda и BMW. В уходящем году новые модели в большинстве случаев покупали Александры, на них пришлось 8% покупок. Далее идут Сергеи 7%. У представительниц слабого пола машинами чаще обзаводились Елены, но их показатель всего 0,7%.

Немалая привязанность замечена у хозяев land Rover, где Русланы и Владимиры заняли 35% от общей численности объем реализации. В 20% случаев автомобили LADA приобретают Дмитрии и все те же Александры, а Андреям и Сергеям по душе продукция французского производителя Renault.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В американском штате Луизиана 28 декабря разбился самолет Piper PA-31T. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает CNN. Среди погибших был 15-летний подросток. Шестой пассажир выжил в катастрофе, но находится в критическом состоянии. Еще три человека на земле получили ранения в результате авиакатастрофы. Двое из них пострадали из-за вдыхания дыма и уже чувствуют себя […]