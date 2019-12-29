Ольга Бузова отказалась работать в новогодние праздники

29.12.2019, 17:04, Разное

Ольга Бузова решила отдохнуть в новогодние праздники. Вместо работы певица улетит из РФ на определенное время.
Ольга Бузова много времени уделят работе в проекте «Дом-2», созданию новых песен и собственному бизнесу. После нелегкого труда она приняла решение взять паузу и отдохнуть. Как написала знаменитость в своем аккаунте в соцсети Instagram, она поняла, как необходимо в данное время отойти от постоянной занятости и расслабиться, поэтому и не будет работать в новогоднюю ночь, как делают многие другие звезды.

Ольга Бузова отметила, что уходящий год оказался сложным для нее, хоть и продуктивным. Она давала множество концертов, общалась с участниками «Дом-2» и развивала ресторанный бизнес. Звезда хочет улететь из РФ на время праздников, но куда именно, не уточняла. Предполагается, что вскоре фанаты узнают об этом, так как кумир рассказывает обо всем в Сети.



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