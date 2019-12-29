В ДНР недосчитались нескольких своих сторонников из списка на обмен

29.12.2019, 16:57, Новости дня

Киев вернул в Донецк не всех участников согласованного списка «большого обмена». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Списки предусматривали возвращение 87 сторонников ДНР, однако вернулись не все. По какой причине — отказались от обмена или Киев не стал их выдавать, пока не установлено», — сказал источник.

ДНР передала Киеву 52 человека, забрав в обмен 60 пленных. ЛНР провела обмен «25 на 63». Украинские власти передали самопровозглашенным республикам бывших бойцов «Беркута», обвиняемых в убийстве протестующих на Майдане.

В ходе процедуры обмена на месте присутствовали представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от ОБСЕ Тони Фриш. Это первый за два года обмен пленными.

Ранее стало известно, что 40 человек отказались участвовать в обмене пленными и возвращаться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.



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