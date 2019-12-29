65-летнего Лукашенко засняли с эффектной брюнеткой (видео)

29.12.2019, 16:54, Разное

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Последнее: В американском штате Луизиана 28 декабря разбился самолет Piper PA-31T. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает CNN. Среди погибших был 15-летний подросток. Шестой пассажир выжил в катастрофе, но находится в критическом состоянии. Еще три человека на земле получили ранения в результате авиакатастрофы. Двое из них пострадали из-за вдыхания дыма и уже чувствуют себя […]

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