Guardian — зампред Еврокомиссии пообещал Британии тёплый приём, если она решит вернуться

Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс опубликовал открытое «любовное послание» Британии. Он выразил сожаление, что страна всё-таки решила осуществить брексит, но заверил, что ЕС всегда будет рад её возвращению, пишет The Guardian.

Брексит наносит Соединённому Королевству ненужный ущерб, который будет только увеличиваться. Такое мнение в своём «любовном послании» стране и её жителям выразил заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. При этом он пообещал устроить ей тёплый приём, если в будущем она всё же решит вернуться в ЕС, пишет The Guardian.

По словам Тиммерманса, он впервые увлёкся Великобританией и характером её народа, когда учился в Английской школе имени Святого Георгия в Риме. Поэтому уход страны из ЕС, который назначен на 31 января, вызывает у политика неприятие — он чувствует себя «брошенным старым любовником».

«Я знаю тебя (Великобритания. — ИноТВ). И я люблю тебя. За то, кем ты являешься, и за то, что ты дала мне, — отмечает Тиммерманс в своём открытом письме. — Я знаю твои сильные и слабые стороны. Я знаю, что ты можешь быть не только щедрой, но и скупой. Я знаю, что ты считаешь себя уникальной и непохожей на других. И, разумеется, во многом ты уникальная и непохожая на других, но, возможно, в меньшей степени, чем ты думаешь».

«Ты никогда не перестанешь называть остальных нас «континентом». Это помогает тебе создать дистанцию, которая, как ты считаешь, тебе необходима. Но в результате ты не можешь увидеть, что на самом деле нам всем нужна небольшая дистанция между нами. Все европейские страны уникальны. Наши расхождения — источник восхищения, удивления, неудобства, недопонимания, высмеивания, сатиры и, конечно же, любви», — рассуждает политик.

У Британии всегда были сомнения относительно ЕС, что «держало в тонусе» её саму и европейский блок. Но вместо того, чтобы развивать подобные взаимовыгодные отношения, страна всё-таки решила покинуть организацию, сожалеет Тиммерманс.

Вице-президент Еврокомиссии признаётся, что уход Британии «разбивает ему сердце». Вместе с тем в завершение своего послания он подчёркивает, что в ЕС «всегда будут рады возвращению Соединённого Королевства».

Полномасштабные переговоры о будущих отношениях Лондона и Брюсселя начнутся в марте. К этому моменту Великобритания формально выйдет из Евросоюза, а стороны определятся со своими переговорными позициями, поясняет издание.

Во время переходного периода Соединённое Королевство сохранит членство в едином рынке и таможенном союзе, но прекратит участие в директивных органах ЕС. Борис Джонсон уже заявил, что он не станет продлевать этот период после декабря 2020 года, напоминает The Guardian.

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