Guardian — зампред Еврокомиссии пообещал Британии тёплый приём, если она решит вернуться

29.12.2019, 16:47, Новости дня

Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс опубликовал открытое «любовное послание» Британии. Он выразил сожаление, что страна всё-таки решила осуществить брексит, но заверил, что ЕС всегда будет рад её возвращению, пишет The Guardian.

Брексит наносит Соединённому Королевству ненужный ущерб, который будет только увеличиваться. Такое мнение в своём «любовном послании» стране и её жителям выразил заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. При этом он пообещал устроить ей тёплый приём, если в будущем она всё же решит вернуться в ЕС, пишет The Guardian. 

По словам Тиммерманса, он впервые увлёкся Великобританией и характером её народа, когда учился в Английской школе имени Святого Георгия в Риме. Поэтому уход страны из ЕС, который назначен на 31 января, вызывает у политика неприятие — он чувствует себя «брошенным старым любовником».

«Я знаю тебя (Великобритания. — ИноТВ). И я люблю тебя. За то, кем ты являешься, и за то, что ты дала мне, — отмечает Тиммерманс в своём открытом письме. — Я знаю твои сильные и слабые стороны. Я знаю, что ты можешь быть не только щедрой, но и скупой. Я знаю, что ты считаешь себя уникальной и непохожей на других. И, разумеется, во многом ты уникальная и непохожая на других, но, возможно, в меньшей степени, чем ты думаешь».

«Ты никогда не перестанешь называть остальных нас «континентом». Это помогает тебе создать дистанцию, которая, как ты считаешь, тебе необходима. Но в результате ты не можешь увидеть, что на самом деле нам всем нужна небольшая дистанция между нами. Все европейские страны уникальны. Наши расхождения  источник восхищения, удивления, неудобства, недопонимания, высмеивания, сатиры и, конечно же, любви», — рассуждает политик.

У Британии всегда были сомнения относительно ЕС, что «держало в тонусе» её саму и европейский блок. Но вместо того, чтобы развивать подобные взаимовыгодные отношения, страна всё-таки решила покинуть организацию, сожалеет Тиммерманс.

Вице-президент Еврокомиссии признаётся, что уход Британии «разбивает ему сердце». Вместе с тем в завершение своего послания он подчёркивает, что в ЕС «всегда будут рады возвращению Соединённого Королевства».    

Полномасштабные переговоры о будущих отношениях Лондона и Брюсселя начнутся в марте. К этому моменту Великобритания формально выйдет из Евросоюза, а стороны определятся со своими переговорными позициями, поясняет издание.

Во время переходного периода Соединённое Королевство сохранит членство в едином рынке и таможенном союзе, но прекратит участие в директивных органах ЕС. Борис Джонсон уже заявил, что он не станет продлевать этот период после декабря 2020 года, напоминает The Guardian. 



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