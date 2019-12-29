Офис президента: 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории

Боевики «ДНР» и «ЛНР» передали украинской стороне 76 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины.

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории», – сказано в сообщении.

Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом. Posted by Офіс Президента України on Pühapäev, 29. detsember 2019

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Боевики «ЛНР» передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева сообщала, что боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек, а «забрали 63 человека». «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила сегодня, что украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики «ДНР» и «ЛНР» освободили 52 украинца.

Морозова говорила 29 декабря российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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