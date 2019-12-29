Украина передала боевикам в рамках обмена Лусварги, Долженкова, Гаджиева – адвокат

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала боевикам «ДНР» и «ЛНР» бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, заявил 29 декабря hromadske его адвокат Валентин Рыбин.
Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще нескольких клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова; россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе (его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы), украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене.
В то же время включенный в список Александр Каратай, которого освободили из-под стражи вместе с Мастикашевой, отказался переходить на подконтрольную боевикам территорию и участвовать в обмене, рассказал Рыбин.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Боевики «ЛНР» передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева сообщала, что боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек, а «забрали 63 человека». «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила сегодня, что украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики «ДНР» и «ЛНР» освободили 52 украинца.
Морозова говорила 29 декабря российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.
Офис президента Украины пока не опубликовал списки.
Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала боевикам «ДНР» и «ЛНР» бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, заявил 29 декабря hromadske его адвокат Валентин Рыбин. Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще нескольких клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о […]
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