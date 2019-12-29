Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают льняную свадьбу

Анна Нетребко решила поделиться с подписчиками в Instagram радостным событием. Певица и ее супруг Юсиф Эйвазов отмечают льняную свадьбу.

В подписи к семейной фотографии знаменитость рассказала, что они с тенором женаты 4 года. «Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы!» — отметила Анна Нетребко и пожелала, чтобы так было всегда. Муж оперной певицы также разместил в своем блоге совместный снимок с избранницей. В комментариях к сюжету Юсиф Эйвазов назвал супругу «своей жизнью». Со льняной свадьбой артистов поздравили коллеги, в том числе Жасмин, Игорь Крутой и другие. Также фолловеры написали много комплиментов и пожелали паре счастья.

Нетребко на протяжении 6 лет состояла в отношениях с уругвайским исполнителем Эрвином Шроттом. В 2008 году у влюбленных родился сын Тьяго, однако они расстались из-за загруженных рабочих графиков.

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