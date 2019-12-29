Биограф рассказал, как Путин спас дочерей

Политолог и журналист, немецкий биограф президента РФ Александр Рар рассказал об эпизоде из жизни Владимира Путина, который, по его мнению, наиболее точно его характеризует.

Рар рассказал в интервью РИА «Новости», что для него это история о пожаре на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году. Он уточнил, что лично спросил у Владимира Путина, правдива ли эта история, и тот ответил утвердительно.

«Он был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь», – рассказал Рар.

Потом, по его словам, Путин второй раз вбежал в горящий дом в поисках «дипломата», в котором хранились все его сбережения. «[Путин] увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый», – добавил Рар.

Он признался, что довольно много и профессионально занимался редактированием и подготовкой «биографий деятелей советской элиты», однако биография Путина, по его словам, сильно отличается от «старых элит», «это был совершенно другой образец карьеры».

Рар подчеркнул, что Путин является «самым значимым политиком XXI века», который «по своей воле и идеям создал новую страну». Эксперт пояснил, что «в новейшей истории редко появляется столь сильный политик».

«Он вышел из простой семьи, его родители были очень простыми людьми. (…) В ходе крушения ГДР, КГБ, СССР он переживал падения, но потом все равно поднимался наверх. Эта динамика, эти взлеты и падения – это было совсем другое, чем биография Ельцина и остальных советско-российских функционеров», – заключил Рар.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в интервью, посвященном 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал об отличительных чертах российского лидера.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала боевикам «ДНР» и «ЛНР» бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, заявил 29 декабря hromadske его адвокат Валентин Рыбин. Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще нескольких клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о […]