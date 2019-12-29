Chery выпускает купе-кроссовер в стиле Porsche

Компания Chery начала производить купе-кроссовер с дизайном в стилистике Porsche. В Сети уже появились новые изображения автомобиля.
Судя по фотографиям, пробные модели, которые получили название Chery S61, сошли с конвейера. Над их дизайном трудились сотрудники итальянской фирмы Pininfarina. Благодаря стараниям специалистов, машина получила внешность, напоминающую внедорожник Porsche. Интерьер транспорта оформлен в стиле люксовых средств, а в салоне разработчики поместили переднюю панель с огромным экраном и сенсорным дисплеем развлекательно-информационного комплекса. Стоит еще отметить центральную консоль с системой регулировки климата и электронным селектором КПП.
Дистанция между осями у Chery составляет 2805 мм, что говорит о более значительных габаритах автомобиля по сравнению с Nissan X-Trail. Под капотом кросса появятся электродвигатели, но их особенности пока не разглашаются. На рынок новинка выйдет в начале нового года.
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Последнее: Компания Chery начала производить купе-кроссовер с дизайном в стилистике Porsche. В Сети уже появились новые изображения автомобиля. Судя по фотографиям, пробные модели, которые получили название Chery S61, сошли с конвейера. Над их дизайном трудились сотрудники итальянской фирмы Pininfarina. Благодаря стараниям специалистов, машина получила внешность, напоминающую внедорожник Porsche. Интерьер транспорта оформлен в стиле люксовых средств, а […]
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