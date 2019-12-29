«Был бурный роман»: вскрылись сенсационные подробности отношений Табакова с известной актрисой

В середине декабря в Москве состоялась церемония вручения премии Lady Universe-2019. Мероприятие прошло в концертном зале Soulfullloft. Важное событие посетили такие знаменитости, как певица Анита Цой, актер Станислав Садальский и артистка Ольга Спиркина.

В беседе с корреспондентом Станислав Садальский рассказал, что состоит в близких отношениях с худруком Школы «Останкино-ТВ». «Она поведала мне тайны из своей прошлой жизни. Раскрывать все секреты не буду, скажу лишь, что касались они ее личных отношений с безвременно ушедшим Олегом Табаковым», – поделился актер.

Позднее близкая знакомая Ольги Спиркиной подтвердила, что в прошлом актриса действительно состояла в романтических отношениях с Олегом Табаковым. Она была одной из студенток ГИТИСа, где преподавал народный артист.

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Публикация от ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЮДИ (М. Дримлинг) (@people.theatre) 21 Мар 2018 в 4:21 PDT

«У Ольги и Олега Палыча был бурный роман. Она училась на курсе Табакова в ГИТИСе, где он и выделил красавицу среди других студенток. Ни для кого не секрет, что Табаков всегда любил женский пол, и Оле он оказывал недвусмысленные знаки внимания», – приводит ее слова «Экспресс газета».

Напомним, Олег Табаков состоял в браке с заслуженный артисткой Людмилой Крыловой с 1959 по 1994 год. У пары есть двое детей: сын Антон и дочь Александра. Со второй супругой, актрисой Мариной Зудиной, Олег Табаков прожил более 20 лет. Жена подарила артисту двоих детей: сына Павла и дочь Марию.

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Последнее: В середине декабря в Москве состоялась церемония вручения премии Lady Universe-2019. Мероприятие прошло в концертном зале Soulfullloft. Важное событие посетили такие знаменитости, как певица Анита Цой, актер Станислав Садальский и артистка Ольга Спиркина. В беседе с корреспондентом Станислав Садальский рассказал, что состоит в близких отношениях с худруком Школы «Останкино-ТВ». «Она поведала мне тайны из своей […]