Стали известны подробности смерти в Москве прикованной к кровати украинки

Девушка, тело которой обнаружили в Москве пристегнутым наручниками, была гражданкой Украины, у нее имелась регистрация в российской столице, пишут СМИ.
Труп 27-летней девушки, прикованной наручниками к спинке кровати, обнаружили в субботу в московском отеле. Также в комнате обнаружили пакет с неизвестным веществом.
Как информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на администратора отеля, девушка была гражданкой Украины, но у нее имелась московская регистрация. Девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05.00 мск в субботу, 28 декабря. Номер был снят до 10.00. По информации издания, мужчина покинул номер полтора часа спустя.
В настоящее время, информирует газета, правоохранители разыскивают предполагаемого спутника девушки.
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Последнее: Девушка, тело которой обнаружили в Москве пристегнутым наручниками, была гражданкой Украины, у нее имелась регистрация в российской столице, пишут СМИ. Труп 27-летней девушки, прикованной наручниками к спинке кровати, обнаружили в субботу в московском отеле. Также в комнате обнаружили пакет с неизвестным веществом. Как информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на администратора отеля, девушка была гражданкой Украины, […]
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