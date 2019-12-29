22 человека не согласились, чтобы их передавали боевикам «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена – СМИ

В рамках обмена удерживаемыми лицами 22 человека не согласились, чтобы их передали боевикам «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник.
«22 человека отказались переходить к сепарам», – сказал он.
Собеседник не назвал точное количество переданных людей, отметив, что процесс еще продолжается.
Представитель «ЛНР» Ольга Кобцева сказала российскому агентству «Интерфакс», что террористическая организация передала Украине 25 человек и забрала 63. Девять, по словам Кобцевой, отказались возвращаться на временно оккупированную территорию Луганской области.
Еще два человека, по данным агентства, отказались возвращаться из временно оккупированного Донецка на подконтрольную правительству территорию Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В рамках обмена удерживаемыми лицами 22 человека не согласились, чтобы их передали боевикам «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник. «22 человека отказались переходить к сепарам», – сказал он. Собеседник не назвал точное количество переданных людей, отметив, что процесс еще продолжается. Представитель «ЛНР» Ольга Кобцева сказала российскому агентству «Интерфакс», что террористическая […]
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