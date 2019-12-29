Процедура обмена удерживаемыми лицами завершена – «омбудсмен ДНР»

Процедура обмена удерживаемыми лицами между боевиками «ДНР» и «ЛНР» завершена, заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сообщает 29 декабря ТАСС.

По словам Морозовой, украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики «ДНР» и «ЛНР» освободили 52 украинца.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Боевики «ЛНР» передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева при этом сообщала, что боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек, а «забрали 63 человека».

Морозова заявляла сегодня российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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