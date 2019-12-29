Процедура обмена удерживаемыми лицами завершена – «омбудсмен ДНР»

Процедура обмена удерживаемыми лицами между боевиками «ДНР» и «ЛНР» завершена, заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сообщает 29 декабря ТАСС.
По словам Морозовой, украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики «ДНР» и «ЛНР» освободили 52 украинца.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Боевики «ЛНР» передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева при этом сообщала, что боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек, а «забрали 63 человека».
Морозова заявляла сегодня российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.
Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В рамках обмена удерживаемыми лицами 22 человека не согласились, чтобы их передали боевикам «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник. «22 человека отказались переходить к сепарам», – сказал он. Собеседник не назвал точное количество переданных людей, отметив, что процесс еще продолжается. Представитель «ЛНР» Ольга Кобцева сказала российскому агентству «Интерфакс», что террористическая […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров заявил об «атмосфере маккартизма» в США / 22 декабря
- Новое поколение Kia Optima не поступит в Европу / 29 декабря
- Российский боксер назвал условие выступления на ОИ под нейтральным флагом / 11 декабря
- При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пропали без вести три человека / 12 декабря
- «Отравившегося» в Солсбери британца осудили за изнасилование / 18 декабря
- В ряде регионов Украины ожидаются туманы, в Карпатах – дождь с мокрым снегом – ГСЧС / 28 ноября
- Скалецкая: Несмотря на ст. 49 Конституции, пациенты за свой счет финансировали больницы через благотворительные фонды / 23 декабря
- Боевики обстреляли жилой дом в Золотом, где прошло разведение сил и средств – ГПУ / 24 декабря