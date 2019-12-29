Посол рассказал о «слишком разных взглядах» РФ и Польши на историю

У РФ и Польши слишком разное видение общей истории, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, в нынешних условиях невозможно предполагать, что позиции двух стран сблизятся.

Андреев сообщил РИА «Новости», что его пригласили в польский МИД, чтобы поговорить о выступлении главы российского государства. «Оценки, которые дал президент Российской Федерации, естественно, не понравились нашим польским коллегам, нашим оппонентам, поэтому на этой беседе директор восточного департамента (МИД Польши) господин (Ян) Хофмокль постарался изложить польские контраргументы», – сказал дипломат.

Напомним, Андреева пригласили в МИД Польши после того, как президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Андреев отметил, что у РФ хватает аргументов в подтверждение своей позиции, а потому беседа, по его словам, «получилась достаточно жесткой временами, но вместе с тем корректной».

При этом посол признал, что не считает, что данный разговор сблизил позиции Москвы и Варшавы. Он предположил, что в нынешних условиях это невозможно.

«У нас слишком разное видение нашей общей истории, в частности такого сложного и противоречивого периода как канун и период Второй мировой войны, ее итоги», – сказал посол.

При этом польская сторона не стала вручать послу ноту протеста. «Это был обмен мнениями, позициями, аргументами», – сказал он.





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Последнее: У РФ и Польши слишком разное видение общей истории, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, в нынешних условиях невозможно предполагать, что позиции двух стран сблизятся. Андреев сообщил РИА «Новости», что его пригласили в польский МИД, чтобы поговорить о выступлении главы российского государства. «Оценки, которые дал президент Российской Федерации, естественно, не понравились […]