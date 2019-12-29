Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге

29.12.2019, 16:04, Разное

Поклонники Тимати знают, что воспитанием его дочери Алисы занимается мать артиста. Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге.
Многие заметили, что жительница в процессе заботы о внучке задействует странные методы воспитания. За Алисой Юнусовой давно наблюдаются странности в поведении, что подтвердил новый ролик в блоге. Сейчас родственники отдыхают на море. Мать Тимати регулярно делится с фолловерами различными сюжетами с ребенком. На одних кадрах девочка играет на пляже, а на других произносит фрагмент одного из выученных произведений. Подписчиков родительницы рэпера шокировал момент, во время которого его наследница внезапно начинает кусать бабушку за палец на ноге.

Мать Тимати ожидала, что опубликованное видео вызовет неоднозначную реакцию поклонников и соберет множество комментариев, что в итоге и случилось. Многие высказали свое недоумение и заявили, что действия Симоны Юнусовой переходят все грани. В то же время другие интернет-пользователи поддержали женщину и назвали ее мудрой.



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Последнее: Поклонники Тимати знают, что воспитанием его дочери Алисы занимается мать артиста. Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге. Многие заметили, что жительница в процессе заботы о внучке задействует странные методы воспитания. За Алисой Юнусовой давно наблюдаются странности в поведении, что подтвердил новый ролик в блоге. […]

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