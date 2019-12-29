В интернете появились качественные рендеры бюджетного смартфона от Google Pixel 4A

29.12.2019, 16:04, Разное

Как известно, почти 3 месяца назад корпорация Google продемонстрировала флагманские смартфоны Pixel 4 и 4 XL стоимостью в 800 долларов (более 49 тысяч рублей). Юзеры, предпочитающие более дешевые модели, вскоре смогут приобрести бюджетную версию под названием Pixel 4A. Накануне на просторах Сети были опубликованы первые рендерные изображения будущего устройства.
По словам экспертов, более низкая цена аппарата обусловлена менее мощным чипсетом и уменьшенным корпусом. Помимо этого, флагманские Pixel 4 и 4 XL оснащались новым сенсором Soli, в то время как Pixel 4A обзаведется лишь обычным сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней стороне панели.

Что касается камеры, то она будет такой же, как и в премиальных смартфонах, однако лишь с одним отличием – в новинке не будет телеобъектива. Дизайн моделей практически идентичен. Предварительные технические характеристики следующие: процессор Snapdragon 730 или 765, не менее 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти.



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