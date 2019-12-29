В поселке под Иркутском 147 частных домов остались без электричества при минус 26°

29.12.2019, 15:57, Новости дня

Аварийное отключение электроснабжения произошло в поселке Марково под Иркутском. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

Под отключение попало 147 частных жилых домов.

По данным синоптиков, температура воздуха в Маркова сейчас минус 26 градусов.



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Последнее: Аварийное отключение электроснабжения произошло в поселке Марково под Иркутском. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. Под отключение попало 147 частных жилых домов. По данным синоптиков, температура воздуха в Маркова сейчас минус 26 градусов.

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