В поселке под Иркутском 147 частных домов остались без электричества при минус 26°

Аварийное отключение электроснабжения произошло в поселке Марково под Иркутском. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

Под отключение попало 147 частных жилых домов.

По данным синоптиков, температура воздуха в Маркова сейчас минус 26 градусов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Аварийное отключение электроснабжения произошло в поселке Марково под Иркутском. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. Под отключение попало 147 частных жилых домов. По данным синоптиков, температура воздуха в Маркова сейчас минус 26 градусов.